A. Avó Paula

Partiu a minha Avó Paula. Tinha 94 anos e era a última avó que tinha (além dela só conheci o meu avô materno, que partiu em 1989). A minha Avó Paula nunca foi uma avozinha dos livros, de doçuras e mimos. Foi uma mulher rija, incansável, providenciadora (enviuvou ainda nem 40 anos tinha). Foi dada para servir com 4, 5 anos e nunca aprendeu a ler. Fazia por não se deixar enganar, defendia os seus, era tramada quando desconfiava dos outros. Nos últimos anos tinha pena dela quando a família a visitava no lar e a fulminava de perguntas para ver se a sua cabeça ainda estava boa. Vingava-se depois no restaurante, comendo o que lhe era servido e mais se possível, de preferência sem grandes conversas. Se o carinho não era o seu forte, o amor que nos tinha era visível pelo modo como sempre nos serviu, os netos. Na minha infância deixava a Marinha Grande e passava umas temporadas connosco na Amadora—dava-me “casadinhos”, que eram pares de bolachas torradas com manteiga no meio (uma maravilha simples!). Não lhe conheci fé mas tenho esperança que tenho feito as pazes com Deus antes de ir ter com ele. Já tenho saudades da minha Avó.

B. Bíblia

Tenho desafiado a Igreja da Lapa a ler mais a Bíblia, a ler a Bíblia toda, a ler a Bíblia mais rápido, a ler a Bíblia em voz alta, a viver dentro da Bíblia para que a Bíblia viva na nossa vez. Se conseguir ser um homem a sério, quero ser um homem deste assunto da Bíblia apenas.

C. Catolicismo

Já tenho partilhado esta opinião com os meus amigos católicos mais chegados: desde que me recordo, este foi o pior ano para o Catolicismo. Nunca foi tão fácil ser protestante. E termos visto Lisboa transformada em parque temático das boas vibrações do “todos, todos, todos” foi apenas a manifestação óbvia de um tempo católico tão desinspirado que até eu, que sou evangélico, tenho de me refrear para não bater mais no ceguinho.

