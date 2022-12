A de Articulista no Observador

Quando o Ricardo Costa sugeriu que os “articulistas do Observador (…) vivem num mundo de aliens”, não contribuindo para o feliz facto de “Portugal ser um país moderado”, senti-me parte de um projecto colectivo com o qual me identifico totalmente.

B de Brasil

Não há volta a dar: Portugal é cada vez mais Brasil. Visitei o Brasil apenas pela segunda vez (desta vez com a Rute) mas cada viagem lá é sentida por mim como um dever. O Brasil também visitou a Família Cavaco de um jeito especial na estadia da nossa amiga Mariana Nogueira cá em casa (que, entre tantos belos passeios de Verão, nos levou à Casa Fernando Pessoa que não visitávamos há uma eternidade). Quanto mais razão reconheço no Pessoa ao dizer que a nossa pátria é a língua portuguesa, mais o Brasil se torna também o meu país—um país novo. Um pequeno exemplo: esta coluna no Observador já me rendeu um contracto do outro lado do mar.

