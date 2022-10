É difícil ser um bom cristão quando a prova é ver Paulo Portas avisar os tele-espectadores dos perigos de uma relação demasiado íntima entre os políticos brasileiros e a religião. E, no coração, reprovei no teste: ri-me do seu aviso, provavelmente com uma ponta de cinismo de que não me orgulho. Passo então a explicar melhor esta minha dificuldade em levar a sério aquele final do Jornal das 8 da TVI, no Domingo 9 de Outubro passado: a partir de um gráfico que projectava no Brasil o número de evangélicos a tornar-se superior ao de católicos (old news), e de uma imagem em que alegadamente Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, baptizava Jair Bolsonaro (fake news—Paulo Portas desconhece que essa imagem vinha de uma unção com óleo em 2019 (!), prática mais típica da cena mais neo-pentecostal), o comentador alertava acerca da “diversidade de credibilidade nas igrejas ou seitas”, acautelando, claro, algumas distinções.

Ouçamos então o rigor de Portas nestes assuntos da tão estranha diversidade religiosa brasileira, tendo em conta a nossa óbvia vocação portuguesa para cenários de crença simples e limpa. Há “confissões respeitabilíssimas como protestantes clássicos (metodistas, luteranos)”, há “neo-pentecostais, onde a coisa se começa a complicar—o exercício de algum fanatismo é bastante evidente; e depois aquilo que é terrível que são seitas [olhos arregalados]. Nessas seitas, evidentemente a mais forte chama-se IURD.” Ah bem: haja um português sensato que meta travão nos excessos da credulidade tropical. Ok, acho que resvalei novamente para o cinismo… Deixem-me tentar concentrar-me de novo.

Somos em Portugal um país com liberdade religiosa? Diria que sim e diria que não. A cabeça diz sim e o coração diz não. É, como os miúdos dizem agora, complicado. A consagração da liberdade religiosa na nossa lei é testada quando as religiões são tão natural e publicamente distinguidas pelos políticos a partir do seu grau de respeitabilidade. Isto, sim, parece-me uma relação entre religião e política tão ou mais perigosa do que a de promiscuidade que tão facilmente apontamos aos outros países. Sim, Bolsonaro em namoros com pastores e padres não é um cenário inspirador. Mas o que dizer do cenário português em que políticos diferenciam os bons bispos dos maus bispos? Foi isto que na prática aconteceu quando Paulo Portas explicou a imagem do Presidente da República brasileiro com Edir Macedo nestes modos: “esta é uma fotografia de um entre aspas baptizado e um entre aspas bispo, que é o chefe da IURD”. O ponto do meu argumento é este: que tipo de liberdade religiosa existe quando um político se sente tão à vontade para separar a gente que é séria da gente que é seita? Na minha opinião, é uma liberdade religiosa que não é realmente crida—a cabeça diz sim e o coração diz não. Neste sentido, falo de políticos que, lá no fundinho do coração deles, não acreditam realmente em liberdade religiosa.

