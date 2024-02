Todos os dias temos mais um facto que, garantem-nos, só vai beneficiar o Chega.

O de hoje é o adiamento do Famalicão–Sporting. Dos 15 agentes destacados para fazerem gratificados neste jogo apenas três compareceram ao serviço. Os restantes doze agentes estão de baixa médica. O jogo foi cancelado. Do lado do Governo o caso está ser lido como uma “insubordinação gravíssima” das forças de segurança e as forças de segurança lembram que no próximo dia 10 de Março podem não conseguir assegurar o dispositivo de segurança inerente às eleições…

Até à hora a que escrevo este é o último facto que só vai beneficiar o Chega. Amanhã ou quiçá ainda hoje outro surgirá. Os agricultores manifestam-se? Isso vai beneficiar o Chega! Membros do Governo da Madeira estão a ser investigados por corrupção? Isso vai beneficiar o Chega!… Não tarda que o simples acto de respirar beneficie o Chega!

