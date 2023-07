O professor José Mattoso não foi apenas um dos maiores estudiosos da Idade Média. Foi também um dos mais decisivos participantes no debate sobre Portugal. Esse debate esmoreceu entretanto. Mas foi muito vivo na segunda metade do século XX, quando a industrialização, a emigração e a integração europeia mudaram a sociedade portuguesa, e a ditadura salazarista e o ultramar chegaram ao fim. De repente, os velhos postais turísticos deixaram de condizer com o que se via na rua. Nunca pareceu tão urgente compreender o que nos distinguia e dava sentido como país.

Não houve escritor, professor universitário ou colunista de jornal que não desse para o peditório. Ser intelectual, aí por volta de 1980, era “pensar Portugal”. E “pensar Portugal”, para demasiados contribuintes da conversa, consistia em definir uma entidade homogénea, para depois lhe vestir a casaca ideológica mais ajustada. Para uns, era a homogeneidade de Salazar; para outros, a de Afonso Costa – mas sempre homogeneidades, a que só ficavam bem censuras e polícias, mesmo quando se cantavam hinos com a palavra “liberdade”. Foi a este debate que o professor Mattoso mudou os termos de referência.

Em 1985, José Mattoso começou Identificação de um País, o seu grande ensaio sobre o Portugal medieval, pelas eleições do Portugal democrático: “A população portuguesa que olha com curiosidade os mapas publicados pelos jornais depois de cada acto eleitoral já se habituou a verificar, sem surpresa, a repartição dos votantes em dois grandes blocos, cujas fronteiras coincidem, grosso modo, com a divisória estabelecida pelas montanhas que prolongam o Sistema Central”. Esta frase, ao mesmo tempo longa e singela, representa intelectualmente uma revolução tão grande como o 25 de Abril de 1974 foi politicamente. Mattoso introduzia assim, na historiografia e no debate sobre o país, a chave que Orlando Ribeiro desenvolvera em Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, um livro de 1945 que teve de esperar pelas eleições democráticas para ser entendido.

