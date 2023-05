O Presidente da República promulgou o diploma sobre professores e emitiu uma nota informativa . Proponho aos historiadores que guardem preciosamente essa nota presidencial. Num futuro pouco distante, quando estudarem os sinais e as causas da decadência nacional, estes oito parágrafos servirão de exemplo perfeito da falência institucional e política que se atingiu.

Deveria surpreender o país que o Presidente da República assuma por escrito, de forma tão desinibida, que procurou condicionar directamente a governação e as opções de política pública do Ministério da Educação. Na sua nota presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa informou os portugueses de que submeteu duas (!) propostas de diploma sobre os concursos de professores à consideração do governo e lamentou que o governo rejeitasse ambas, até porque qualificou de “minimalista” a sua segunda versão. Aliás, mais do que lamentar, Marcelo explicitou o seu desagrado. Em termos de equilíbrios institucionais e separação de poderes, este comportamento do Presidente da República é incompreensível. Recorde-se: o Presidente não decide políticas públicas nem legisla. Neste campo, os seus poderes são de veto, para bloquear iniciativas legislativas, e, mais informalmente, de usar a sua magistratura de influência para sensibilizar os agentes políticos (governo e legisladores) — apontando problemas ou sugerindo soluções, mas não se imiscuindo no desenho das políticas públicas.

Ao imiscuir-se neste dossier da contratação dos professores, Marcelo Rebelo de Sousa ultrapassou largamente a linha da separação de poderes. Lamentavelmente, a reacção dos partidos não foi de censura institucional, em nome da preservação do bom funcionamento das instituições democráticas — pelos vistos, todos acharam normal. Mas, se for para acolher com normalidade, então que se exijam os mínimos para um diálogo político leal: para fins de transparência e escrutínio democrático, seria da maior relevância conhecer o texto das duas propostas que a Presidência submeteu ao governo. Afinal, se o Presidente da República se comporta como um decisor de política pública, parece-me lógico e legítimo que seja escrutinado publicamente enquanto tal, como sucede com governo e parlamento.

