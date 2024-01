Estamos a dar os primeiros passos no Novo Ano. E, como é da praxe, despedimo-nos do ano velho com balanços e análises que preencheram páginas de jornais e revistas, e ocuparam muito tempo de antena – demasiado, talvez – nas televisões, generalistas ou temáticas.

Diz a sabedoria popular que “o futuro a Deus pertence”. Infelizmente, no reino dos homens, não falta quem duvide e quem conteste mesmo que “Deus escreve direito por linhas tortas”, outra metáfora.

O certo é que para os lados do PS voltou a invocar-se o diabo, como se fosse uma parábola alimentada pela direita, quando na verdade a queda do governo deve soar a muitos socialistas, com receio de perderem sinecuras e mordomias, como uma desgraça, só explicável pela mediação demoníaca…

