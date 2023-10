A redução do IRS e o fundo para investir no futuro são as marcas da proposta de Orçamento do Estado para 24, que sintetizam bem a importância que o Governo de António Costa dá, como sempre deu, à comunicação com o eleitorado, conseguindo conciliar disciplina orçamental com um discurso de distribuição de dinheiro por todos, que a todos agrada. A inflação veio facilitar ainda mais esta arte política de tirar, fazendo-nos acreditar que está a dar.

A redução do IRS é sem dúvida o melhor exemplo dessa estratégia. Enquanto o fundo de investimento para investir no futuro consegue “pagar” dívida pública e calar os que queriam saber o que ia o Governo fazer com a sua “folga” orçamental. Todos os que pensam que conseguem convencer os outros com argumentos racionais desenganem-se.

Aprendam com o que o Governo de António Costa vai fazendo, conseguindo colocar o Estado a pão e água apesar de nos dar a todos só e apenas novidades de que todos vamos ter mais dinheiro. Tudo isto atinge o seu expoente máximo nas propostas de Orçamento do Estado. E a de 2024 não é exceção.

