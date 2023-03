Soube-se há dias que, na Inglaterra, os livros de Enid Blyton, incluindo os dos Famous Five, foram reescritos para evitar ofender pessoas que se ofendem com o que está escrito em livros. A má notícia é que a reescrita foi insuficiente, limitando-se a substituir umas palavras e a suprimir outras. No essencial, aquilo permanece uma obra representativa da maioria branca, cisgénero e, logo, discriminatória. A fim de contribuir para o que deve ser a literatura juvenil inclusiva, susceptível de produzir gerações sadias, publica-se abaixo o primeiro capítulo de uma história realmente contemporânea de Os Cinco. Que sirva de exemplo aos capítulos que faltam. E a todx vós.

– Zé, estás nisso há horas! – disse a tia Clara – Descansa um pouco. Daqui a bocado não tens bateria…

– Sem stress: ainda estou com 40%. E estes TikToks a denunciar o bodyshaming estão brutais. Compraste bolachas? Estas acabaram…

