O Governo anuncia hoje um novo pacote de medidas para mitigar o impacto da crise inflacionista. À hora a que escrevo, esse pacote de medidas ainda não é conhecido. Mas penso que não haverá grandes surpresas. Novas medidas são necessárias. Nisso, o Governo e o PSD estão de acordo. Apoios financeiros às famílias de rendimentos mais baixos, instituições sociais, e às empresas mais afetadas pelo aumento dos preços da energia. O PSD coloca mais ênfase na redução de impostos.

As soluções para os preços da energia devem ser encontradas ao nível da União Europeia. Continuo estupefacto com a ausência de medidas de poupança energética, por parte do Governo e das Câmaras Municipais. Parecem mesmo acreditar que estamos protegidos do terramoto energético está a assolar a Europa.

Mas espero que haja um aumento das bolsas dos estudantes e um aumento das transferências para as instituições de solidariedade social, que têm um papel essencial no apoio aos idosos mais desfavorecidos e fragilizados. Espero também que faça parte do pacote de medidas do Governo um aumento das pensões de reforma mais baixas, com efeitos retroativos ao início do mês de julho. Os aumentos para o próximo ano, anunciados há uns meses pelo Primeiro-Ministro António Costa como históricos, não compensarão as carências que hoje muitos idosos estão a viver. E que continuarão a viver até ao final do ano.

Sim, porque no Inverno as necessidades de energia vão aumentar. Não devemos por isso esperar um abrandamento das pressões inflacionistas, nem das dificuldades das famílias e empresas, nos próximos meses. Pelo contrário, são cada vez mais evidentes os sinais de que a Rússia irá cortar o abastecimento de gás à Europa. Se é que já não o fez.

