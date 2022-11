A inflação na área do euro continua a bater recordes. Em outubro atingiu os 10,7%. É provável que não abrande nos meses de Inverno, altura em que o consumo de energia aumentará. As compras de Natal também não ajudarão na luta do Banco Central Europeu contra a inflação. A inflação causa perda de poder de compra, sobretudo das famílias de mais baixos rendimentos e dos pensionistas, e a delapidação das poupanças. Mas elevadas taxas de inflação estão também associadas a maior instabilidade e incerteza, o que prejudica o crescimento económico.

O aumento da volatilidade é especialmente grave numa área económica como a do euro. O BCE define a política monetária para 19 países. Num ambiente de estabilidade dos preços, como o que vigorou até 2021, pequenas diferenças nas taxas de inflação entre países podem prejudicar uns e beneficiar outros, mas não serão um grande risco para a área do euro. Ainda assim, convém lembrar que nos primeiros anos do euro, Portugal manteve uma taxa de inflação superior à dos seus parceiros comerciais, o que contribuiu para os défices externos que se acumularam nesse período.

No entanto, quando as taxas de inflação são muitos elevadas e apresentam grandes variações, como acontece atualmente, as condições de competitividade e o comércio entre os países podem sofrer grandes alterações, dando origem a desequilíbrios externos.

