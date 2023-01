É a pergunta óbvia quando percebemos que o que há não serve. O país está assim. O Governo está a cair aos bocados, não só pelos casos bicudos (não, não são casinhos) com que vários ministros estão confrontados, mas também pelo pântano em que o país se encontra. Não há crescimento económico, os serviços públicos estão em falência, os portugueses que podem e conseguem apanhar um avião vão tentar a sorte lá fora e só voltam para passar férias. O país está sem caminho e sem projeto.

Perante este estado de coisas, os que ainda cá estamos, olhamos à volta e procuramos alternativas. Sim, porque só vale a pena mudar se tivermos algo de diferente para experimentar. Lemos os jornais, ouvimos a oposição e não vemos nada. A oposição à direita do Partido Socialista está entretida a aproveitar a onda de descontentamento, a fazer listas de perguntas aos ministros que estão na berlinda, a dar razão aos setores descontentes, a pedir demissões, mas esqueceu-se de ouvir a queixa que o Presidente da República deixa no ar repetidas vezes: não há alternativa que nos permita achar que se houver eleições as coisas podem mudar.

A verdade é que a direita anda tão ocupada a ver quem grita mais, quem chega primeiro e com mais eficácia às críticas ao Governo, que se esquece de dizer como faria diferente e que solução defende para os problemas.

Em tudo isto, o PSD, como partido alternativo de Governo e líder da oposição, tem particulares responsabilidades. Nenhum português se convence quando ouve o líder do partido a dar razão aos protestos dos professores, ou a criticar o estado a que chegou o Serviço Nacional de Saúde, ou a fazer o discurso estafado do Portugal a caminho da cauda da Europa.

