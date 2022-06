Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

1 É a ironia de uma política que se limitou a aproveitar o bom trabalho do governo anterior, a conjuntura internacional favorável e que foge das reformas como o diabo foge da cruz. Quando se tem como mantra, não resolver os “problemas estruturais” para reforçar a popularidade junto do eleitorado e manter-se no poder a todo o custo, adivinhem o que pode acontecer? Fácil: os “problemas estruturais” acumulam-se e as soluções nunca mais chegam.

Sendo certo que no caso dos sucessivos governos de António Costa, há um segundo mantra que persiste: a culpa é sempre dos outros. Durante quatro anos, a culpa foi sempre de Passos Coelho e da troika (que os próprios socialistas chamaram). E, desde março de 2020, a origem da inação e da passividade do Executivo passou a ser da pandemia Covid-19, a que se junta, claro, a queda do Governo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Siga-me no Twitter (@luisrosanews) e Facebook (luis.rosa.7393)