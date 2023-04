A francesa e a portuguesa. A primeira tem um daqueles apelidos anglo-franceses impronunciáveis. A segunda gosta de sapatos caros mas tem um nome simples. Ambas são fluentes no discurso “aviação para impressionar ignorantes” e exímias na arte de omitir o que não lhes convém: Christine Ourmières-Widener não explica porque resolveu afastar Alexandra Reis e Alexandra Reis não esclarece as circunstâncias da sua passagem da TAP para a NAV. As duas obviamente detestam-se. O problema é que o rancor visceral que mutuamente destilam custa milhões aos portugueses.

O motorista. O caso do motorista que Alexandra Reis diz ter estado quase a ser despedido pela CEO da TAP sob o alegado pretexto de que este não se vacinara contra a COVID confirma que em Portugal não há grande escândalo sem um motorista como personagem. Carlos Silvino, o motorista peça-chave no processo Casa Pia, até teve direito a diminutivo: era o Bibi. Já José Sócrates valia-se de João Perna, motorista que, além de transportar o antigo primeiro-ministro, andava numa verdadeira roda viva a levar e trazer dinheiro entre os mais variados destinatários. Deste motorista do caso TAP (na verdade são dois motoristas!) ignora-se o nome, sabe-se ou presume-se que terá estado para ser afastado por ter revelado que um outro motorista da TAP terá efectuado serviços para familiares ou próximos da CEO. Seja como for os casos e os motoristas já são em número suficiente para estabelecer um conjunto de regras dos escândalos em Portugal. Regra nº 1: não há escândalo em Portugal que não tenha o seu motorista. Regra nº 2: quanto maior é a notoriedade dos políticos no centro do escândalo político maior a probabilidade de o motorista acabar acusado. Regra nº 3: a justiça é mais célere com os motoristas.

O alto funcionário do estado a que isto chegou. A Inspeção Geral das Finanças (IGF) não ouviu a CEO da TAP porque, alegou o inspetor-chefe, ela fala inglês. Valha a verdade que quando ouve declarações em português a IGF também não percebe o que se diz e assim temos a fantástica situação da IGF não ter detectado qualquer responsabilidade do administrador financeiro (CFO) da TAP, quer pela indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis (a que esta, segundo a IGF, não teria direito), quer pelo primeiro comunicado com informações erradas sobre a saída de Alexandra Reis para a CMVM, que assinou. Ao ouvirem-se as explicações do inspector-chefe da IGF sobre a forma como foi conduzido o inquérito fica-se com a convicção que se está a ouvir um alto funcionário do estado. Do estado a que isto chegou.

