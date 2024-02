A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, interrompia tantas vezes Luís Montenegro quantas vezes este interrompia aquela, mas, talvez por doença infantil, neste último caso Sousa Real acabou a acusar o líder da AD de machismo.

Rui Tavares, no debate com Mariana Mortágua, invocou o Rendimento Básico Incondicional e sentenciou qualquer coisa relacionada com o facto de a direita não o desejar porque, segundo o próprio, a direita não quer acabar com a pobreza. Sem mais argumentos.

Paulo Raimundo, em debate com Luís Montenegro, trouxe para a mesa o terrível período de ajustamento financeiro e a crueldade da direita, colocando o país político a discutir o ajustamento iniciado há 13 anos (!) sem que, por uma vez, se discutisse 2005-2011, uma pré-bancarrota e o que a ela conduziu.

