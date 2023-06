Fui desafiado pelo Carlos Vaz Marques para trocarmos umas ideias com a Raquel Vaz Pinto sobre Vladimir Putin e Xi Jinping , a pretexto de dois livros que recomendo para quem quiser perceber melhor a suas ações a partir de algumas das ideias perigosas que os inspiraram. Partilho aqui algumas das minhas conclusões, somando Erdogan e com direito a Salazar de permeio.

Os iliberais

Recep Erdogan domina a política turca desde 2003 e foi reeleito presidente esta semana. A Turquia não é (ainda) um regime autoritário como a Rússia ou a China. Mas o facto de ter tido a sua vitória eleitoral mais apertada em duas décadas pode significar que para lá caminhará. O fenómeno híbrido das democracias iliberais – não inteiramente autoritárias, mas com a tendência para um pluralismo cada vez mais limitado – tem ganho um peso crescente. O padrão nestes casos, da Venezuela chavista até à Rússia putinista, tem sido: quanto mais difícil se torna ao líder ganhar eleições, mais aposta na repressão para manter o poder. Isso tem sido facilitado por um contexto global em que as potências democráticas liberais perdem peso face a autocracias como a China. A Freedom House faz relatórios anuais sobre o estado da democracia pluralista. No de 2022 destacou precisamente a expansão global do autoritarismo. E estimou em apenas 20% a população global que atualmente vive em Estados plenamente livres .

