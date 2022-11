Hoje em dia quase todos os países do Mundo dizem ser democracias. A regra quase universal da política contemporânea é que o poder legítimo deve resultar da escolha do povo. Há dois séculos a regra eram a legitimação política pela Providência Divina, como ainda hoje é o caso da Arábia Saudita ou do Papado. Qual é o papel das eleições nesta legitimação democrática? Claramente são importantes, a ponto de até os regimes mais repressivos e autoritários se darem ao trabalho de as organizar. Democracia quer dizer poder do povo, é vago. O entendimento do termo que se foi consolidando nos últimos dois séculos no Ocidente é bem mais específico, e vai muito para além da simples realização de eleições, sobretudo no sentido de garantir condições de efetiva escolha e de verdadeiro pluralismo e liberdade. Se eleições bastassem para termos uma verdadeira democracia, desde o regime nazi até à Coreia do Norte muitas ditaduras o seriam. A maioria dos regimes do mundo são democracias formais, mas não são regimes realmente livres e pluralistas de acordo com a Freedom House. É este ponto crucial que nos leva às eleições recentes no Brasil e nos EUA, e também as que aí vêm no nosso Partido Comunista.

O sistema de candidato único num partido único

Foi conhecido nestes dias o nome do candidato único proposto pelo topo da nomenclatura comunista nacional às funções de Secretário-Geral. Paulo Raimundo é desconhecido do grande público, como admitiu, sinceramente, o seu simpático antecessor Jerónimo de Sousa. Não é de estranhar dada a natureza do processo de seleção. Desde o fim da clandestinidade, em plena democracia, nunca houve mais do que um candidato à liderança do PCP. Portanto, este facto não é um acidente. Este sistema, com décadas, honra seja feita ao PCP, não é algo clandestino. Está muito claro nos estatutos públicos do partido que o seu funcionamento interno é regido pelo chamado centralismo democrático, que é logicamente o oposto do pluralismo democrático.

O que é mais irónico em todo este debate foi ver defensores do PCP aparentemente a querer defender o partido dele próprio, da sua história e até da sua declarada (também nos estatutos) ideologia marxista-leninista cujo desprezo pela democracia apelidada de burguesa e defesa da ditadura do proletariado e múltiplos regimes repressivos por todo o Mundo são bem conhecidos. Eu levo o PCP mais a sério, bem como a afirmação muito clara nos ditos estatutos de que não é um partido como os outros, reclamando ser “a vanguarda dos operários e de todos os trabalhadores”.

