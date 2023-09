Há uns dias constatei que já não vou ao cinema para aí desde o tempo em que o Partido Socialista achava que os comunistas deviam ser mantidos bem longe da governação do país. E pensei: “Eh pá, ó Tiago, tens de acabar com esse tabu, tens de derrubar esse muro, tens de vencer esse preconceito de que, por estes dias, só há filmes do poop!” Sim, quando o tema é escatologia cogito sempre na língua de Shakespeare.

Preparava-me então para escolher o filme a visionar, quando tomo conhecimento que Lula da Silva é menino para não ver com maus olhos uma visita de Putin ao Brasil. Sendo que, entretanto, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un está de visita ao ditador russo. Espera lá. É impressão minha, ou estamos perante uma espécie de película do James Bond em que os super-vilões decidem unir esforços para limpar o sebo ao herói? Sendo que, neste caso, o “herói” é o mundo ocidental. Que recorre aos mais recentes modelos de trotinete eléctrica para escapar aos bandidos, resolve as situações de porrada com sessões de mindfulness, e está sempre rodeado de imensos (imensas? Imensxs?) indivíduos de género fluido.

A visita de Kim Jon-Un a Vladimir Putin, em particular, chamou-me a atenção. E porquê? Porque foi feita utilizando como meio de transporte o comboio. Isto escassos dias depois de António Costa ter anunciado a oferta, a todos os jovens portugueses, de quatro valiosíssimos bilhetes de comboio para viagens na CP. Coincidência? Ou sinal claro de que a degradação das condições de vida resultantes da governação do PS nos deixa cada vez mais próximos de uma Coreia do Norte? Um pouco de ambos, diria eu.

