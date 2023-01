“O impossível é apenas uma opinião.” A frase é, compreensivelmente, o título de um livro de autoajuda escrito por uma life coach catalã. E é também, mais compreensivelmente ainda, um dos slogans políticos que foi usado pelo partido Ciudadanos, que, por alinhamento astral, também nasceu na Catalunha.

“Compreensivelmente” porque, a dada altura, os dirigentes e militantes do Ciudadanos convenceram-se que a frase era premonitória. Afinal, segundo o El País, que não simpatiza especialmente com esta agremiação política, “nunca um partido se expandiu de forma tão rápida quanto o Ciudadanos”.

Não foi rápido: foi rapidíssimo. Em eleições legislativas, passaram de 0,18% em 2008 para 15,87% em Abril de 2019. Nesse momento de suprema influência, em que se tornaram na terceira força política, a uma muito curta distância do Partido Popular, chegaram a ser vistos como decisivos para a formação de qualquer governo. Já antes, em dezembro de 2017, tinham-se tornado, com fragor, no partido mais votado nas eleições autonómicas da Catalunha: não conseguiram uma maioria para formar governo, mas ficaram a liderar a oposição a um separatismo cada vez mais próximo do golpismo.

A ascensão vertiginosa do Ciudadanos foi acelerada com dois combustíveis poderosos. De um lado, o partido tinha ideias claras: economicamente, eram liberais, especialmente em matéria fiscal; partidariamente, eram centristas, recusando ficar reféns da divisão direita/esquerda; ideologicamente, eram inimigos “dos extremismos e dos radicalismos”; politicamente, eram espanholistas, combatendo o independentismo que deixava a Catalunha refém de lunáticos e farsantes. Do outro lado, o Ciudadanos exibia uma forma inovadora de comunicar estas ideias. Em Madrid e em Barcelona, o partido tinha duas lideranças jovens e, como algumas pessoas gostam de dizer, aspiracionais — Albert Rivera e Inés Arrimadas. Os dois sabiam provocar e gostavam de provocar: em 2006, quando tinha 27 anos, Albert Rivera posou nu (completamente nu) para um cartaz do Ciudadanos.

