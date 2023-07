Os problemas relacionados com as alterações climáticas e outras questões ambientais, como a perda da biodiversidade, afetam de forma desproporcionada as pessoas mais pobres. Alguns problemas ambientais afetam mais os países em desenvolvimento porque a sua capacidade de resposta está muito abaixo do que é desejável. Mesmo nos países avançados, as populações mais pobres sofrem tipicamente mais com os fenómenos climáticos extremos ao, por exemplo, não terem condições financeiras para evitarem variações extremas de temperatura nas suas próprias casas.

Se o problema das alterações ambientais não está desligado das condições sociais, também as respostas que a nossa sociedade tem dado a este problema têm custos que não são necessariamente repartidos de forma equitativa. Pegando, por exemplo, no caso das baterias solares, que têm registado um crescimento notável, cujas principais fontes de matérias-primas necessárias à sua produção têm de ser extraídas do subsolo com riscos ambientais e paisagísticos, encontram-se sobretudo em países em desenvolvimento.

Assim, não é possível desligar o desenvolvimento ambientalmente sustentável do desenvolvimento sustentável do ponto de vista social.

