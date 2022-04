Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu este domingo o pioneiro do hip-hop Keith Grayson, com 55 anos, vítima de complicações em consequência da Covid-19.

Keith Grayson, conhecido pelo nome DJ Kay Slay, foi “uma figura dominante a cultura hip-hop com milhões de fãs em todo o mundo, e será relembrado pela sua paixão e excelência, com um legado que vai transcender gerações”, afirmou o comunicado da rádio nova-iorquina Hot 97, citado pela Associated Press. O músico tinha a seu cargo há mais de duas décadas, na mesma rádio de Nova Iorque, o programa The Drama Hour.

Keith Grayson cresceu no Harlem e começou por vender mixtapes no início da década de 90. O seu primeiro álbum de estúdio, The Streetsweeper, Vol. 1, foi lançado em maio de 2003. O musico colaborou com nomes do hip-hop como Nas, Kendrick Lamar e Busta Rhymes.