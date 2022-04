Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 65.º dia do conflito?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O 65.º dia de guerra na Ucrânia começou com a confirmação da morte de uma jornalista e produtora da Radio Svoboda no ataque a Kiev de quinta-feira, enquanto o secretário-geral da ONU António Guterres visitava a capital ucraniana. Há cerca de uma dezenas de feridos também confirmados. O ministério da Defesa russo também já assumiu o ataque, durante a visita de Guterres, reclamando ter usado “mísseis de longo alcance de alta precisão”.

No campo estratégico, as tropas russas continuam a concentrar os seus esforços no leste da Ucrânia, sobretudo em Kharkiv e Donbass, mas estão praticamente paralisadas no norte e a oeste. O próximo passo pode estar fora das fronteiras ucranianas, na região separatista moldava (apoiada pela Rússia) de Transnístria.