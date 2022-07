Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Moscovo tem criticado as autoridades francesas depois de ter sido divulgada uma gravação da conversa entre Macron e Putin sobre uma possível reunião deste último com Joe Biden. “Prefiro jogar hóquei no gelo”, afirmou o Presidente da Rússia ao homólogo francês, no dia 20 de fevereiro, quando os últimos esforços para evitar um conflito armada tiveram lugar.

Acho que a ética diplomática, como é óbvio, não implica uma fuga de informação de um dos lados“, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, esta quarta-feira. “Nós, por princípio, conduzimos negociações de modo a que não tenhamos nada por que nos envergonhar. Dizemos sempre o que pensamos e estamos prontos para responder por estas palavras e explicar a nossa posição.”

A conversa entre os chefes de Estado francês e russo foi divulgada no dia 30 de junho pelo canal France 2, convidado por Macron para registar uma reunião com o líder russo, sem que Putin tivesse conhecimento.

“Para ser honesto, eu queria jogar hóquei no gelo. E aqui estou eu a falar a partir do salão de desporto antes de começar a atividade física”, disse Vladimir Putin na altura, quando Macron lhe sugeriu um possível encontro com o Presidente norte-americano para evitar a guerra que se avizinhava. A reunião acabou por não acontecer e, a 24 de fevereiro, começava o que o Kremlin apelida de “operação militar especial” na Ucrânia.

Durante a conversa, a 20 de fevereiro, Putin terá aproveitado para criticar o Presidente ucraniano, que acusou de nada fazer para aplicar os acordos de Minsk e de procurar armamento nuclear, prosseguindo com o argumento de que as propostas dos separatistas no leste da Ucrânia deviam ser ouvidas.