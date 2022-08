Siga aqui o liveblog diário sobre a guerra na Ucrânia

O grupo de piratas informáticos russo KillNet reinvindica ciberataque a 207 a instituições públicas e privadas estónias, incluindo sistemas de pagamento, de acordo com a notícia publicada por RuNews24 em russo.

Yesterday, Estonia was subject to the most extensive cyber attacks it has faced since 2007. Attempted DDoS attacks targeted both public institutions and the private sector. (1/4) @e_estonia

— Luukas Ilves (@luukasilves) August 18, 2022