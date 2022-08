O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou esta quinta-feira o Governo de “atuar de uma forma muito desordenada” e com “medidas às pinguinhas”, como as relativas à possibilidade de famílias e pequenos negócios regressarem às tarifas reguladas do gás.

“É caso para dizer que é melhor do que nada”, disse Luís Montenegro, em Grândola (Setúbal), quando questionado pelos jornalistas sobre o anúncio desta quinta-feira do Governo relacionado com o setor do gás.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.