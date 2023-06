“O oceano não é um parque infantil”; “Não é um destino Disneyland”; “O Titanic reclamou mais cinco vítimas, 111 anos depois”. Continuam a somar-se as reações à “implosão catastrófica” que provocou a morte dos cinco passageiros a bordo do Titan, submersível da OceanGate, que seguia numa visita aos destroços do Titanic e que desapareceu a 18 de junho.

Michal Guillen, cientista, jornalista e o primeiro correspondente de televisão a fazer uma reportagem sobre uma viagem rumo aos destroços, há 23 anos, em 2000, pediu uma “pausa” no turismo em águas profundas, lembrando os perigos associados às mesmas, e, numa referência ao local dos destroços do navio, apelou ao respeito pelo sítio onde estão também as vítimas mortais daquele naufrágio.

