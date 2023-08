A luta pela conquista da Premier League decorreu até ao fim, com o Arsenal a deixar fugir o título nas últimas semanas para o quase inevitável Manchester City. Ainda assim, os gunners tiveram uma das melhores temporadas dos últimos anos. E além disso, os citizens venceram a Liga dos Campeões pela primeira vez. Este domingo, em Wembley, Arsenal e City voltavam a discutir um troféu: a Community Shield, a Supertaça inglesa.

O Manchester City disputava o primeiro título da temporada depois de uma época histórica em que juntou a Liga dos Campeões à Premier League e à Taça de Inglaterra. Pep Guardiola ficou, Gündoğan e Mahrez saíram, Kovacic e Gvardiol chegaram. “Não deixo que eles se esqueçam de tudo aquilo que já fizemos. Como é que podem esquecer-se? Não podemos esquecer-nos dos momentos bons. Os jogadores sabem aquilo que têm de fazer. As outras equipas vão ser mais agressivas, vão jogar melhor. Esse é o nível em que teremos de estar. Mas já o fizemos no passado, por que não fazê-lo agora?”, questionou o treinador espanhol na antevisão da partida.

Já o Arsenal, da mesma forma, disputava o primeiro título da temporada depois de uma época importante em que ficou perto da conquista da Premier League e garantiu o regresso à Liga dos Campeões. Mikel Arteta ficou, Xhaka saiu, Timber, Kai Havertz e Declan Rice chegaram. “Enquanto nos aproximamos do início da nova temporada, toda a gente no Arsenal está muito ansiosa pelo próximo desafio. Enquanto clube, ainda estamos nesta aventura e vamos continuar a trabalhar muito para continuar a progredir nesta temporada e com os nossos fantásticos adeptos. Vai ser ótimo voltar a estar em Wembley”, disse o também treinador espanhol antes da Supertaça inglesa.

Neste sentido, Guardiola lançava Grealish, Álvarez e Bernardo Silva no apoio a Haaland, com Rúben Dias no eixo defensivo ao lado de John Stones, enquanto que De Bruyne, Phil Foden e o próprio Ederson começavam no banco, com Stefan Ortega a assumir a baliza do Manchester City. Já Arteta colocava Odegaard, Partey e Rice no meio-campo, com Saka, Havertz e Martinelli no trio ofensivo, e Trossard, Nketiah e o português Fábio Vieira eram suplentes.

A primeira parte terminou sem golos e com mais posse de bola por parte do Manchester City, ainda que tenha sido o Arsenal a ter a melhor oportunidade do jogo: Havertz rematou à meia volta e depois de uma incursão na direita, Ortega defendeu com os pés e Martinelli ainda criou perigo na recarga, com Stones a dar autenticamente o peito às balas (25′). Ainda antes do intervalo, Rodri viu Ramsdale adiantado e procurou um golo quase do meio-campo, mas a bola passou por cima da trave (43′).

O City ficou muito perto de abrir o marcador logo nos primeiros instantes iniciais da segunda parte, com Rasmdale a defender por instinto um cabeceamento de Stones (52′), e Guardiola optou por mexer ainda antes da hora de jogo com as entradas de Phil Foden, De Bruyne e Cole Palmer. E acabou por ser o último a fazer a diferença: já depois de ensaiar um remate que esbarrou em Timber (70′), atirou dentro da grande área um pontapé em arco que não deu hipótese ao guarda-redes e colocou os citizens a vencer em Wembley (77′).

UNSTOPPABLE ???? Cole Palmer finds the top bins for @ManCity ????#CommunityShield pic.twitter.com/YkLIgBkWcF — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

In the dying seconds ???? It deflects in for @Arsenal!#CommunityShield pic.twitter.com/Q1YFIImYgv — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

Arteta já tinha colocado Trossard, assim como Tierney e também Nketiah, e o golo do empate surgiu já no período de descontos e quanto os adeptos do Manchester City já faziam a festa nas bancadas. Na sequência de um canto na direita, Trossard surgiu à entrada da grande área, atirou cruzado e viu a bola desviar em Akanji para trair Ortega e entrar na baliza (90+11′), levando a decisão para as grandes penalidades.

Aí, De Bruyne foi o primeiro a falhar ao acertar em cheio na trave e Rodri permitiu a defesa de Ramsdale, com Fábio Vieira a converter o penálti decisivo e a garantir a 17.ª Community Shield da história do Arsenal. Os gunners começam a nova temporada a vencer o Manchester City a conquistar um título, algo que não conseguiram fazer ao longo de toda a época passada.

WHAT A TURNAROUND ????@Arsenal are your #CommunityShield champions after a penalty-shootout ???? pic.twitter.com/bFhx6ECN9S — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023