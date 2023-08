André Ventura já tinha deixado claro que, caso Augusto Santos Silva e Luís Marques Mendes se apresentem às eleições Presidenciais de 2026 com o apoio dos dois maiores partidos, o Chega avançará com um candidato próprio. Esta quarta-feira, em entrevista à CNN Portugal, o presidente do partido clarificou o nome que tem em mente: ele próprio.

