Mais um passo na afinação da estratégia social-democrata para tentar vencer as próximas eleições legislativas. O PSD vai lançar esta sexta-feira, em todo o país, os novos cartazes do partido com uma mensagem que permite a várias leituras: “Unir o país”. A ideia é vender a imagem de Luís Montenegro, não como líder da oposição e escrutinador-mor do Governo, mas como o único candidato a primeiro-ministro capaz de relançar o país e devolver tranquilidade social. Numa ideia: a solução acima do caos.

“Vivemos tempos de grande conflitualidade”, começa por explicar ao Observador Hugo Soares, secretário-geral do partido. “O país precisa de acabar com este clima de conflitualidade entre governo e forças de segurança, entre governo e médicos, entre governo e professores, entre governo e os jovens que se veem forçados a emigrar. E é também tempo de devolver a credibilidade e o prestígio às instituições”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.