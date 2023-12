Porfírio Silva, vice-presidente da bancada do PS e apoiante de Pedro Nuno Santos, sugeriu nas redes sociais que o apoio de Tony Carreira a José Luís Carneiro estava relacionado com uma campanha que o músico fez para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária no mesmo dia. “Há coincidências do caneco, não há?”, escreveu. Ao Observador, fonte do ministério da Administração Interna diz que “a exemplo de anos anteriores, a participação do Tony Carreira na campanha da ANSR ‘O melhor presente é estar presente’ foi voluntária” e que “a exemplo do músico João Gil” foi realizada “sem qualquer pagamento“.

Nos grupos de apoio a Pedro Nuno Santos, a “coincidência” está a ser partilhada, com o registo que o cantor estava terá gravado o vídeo de apoio a Carneiro no mesmo local (o Museu da Carris) onde participou na ação de campanha da ANSR, entidade tutelada pelo ministério de José Luís Carneiro. Sobre isso, fonte oficial do ministério responde que “o ministro José Luís Caneiro é alheio aos momentos em que Tony Carreira e a sua equipa entendem gravar os seus vídeos.”

Quanto a outros esclarecimentos, o ministério remeteu para a candidatura. Fonte oficial da campanha de José Luís Carneiro diz que “só pode ser uma confusão digna de filme de ficção científica tendo em conta que é público que foi enviado para a candidatura pela equipa de Tony Carreira e faz parte dos vários apoios recebidos ao longo dos últimos dias, onde podemos destacar, na área da cultura, mais dois, Rui Veloso e Fernando Tordo”.

Outra das suspeitas levantadas por apoiantes de Pedro Nuno Santos é o facto de ser a BBZ, a agência do Vitor Tito, que realizou a campanha de segurança rodoviária de Tony Carreira. No dia da Comissão Política decisiva no Largo do Rato e no dia em que se apresentou como candidato em Coimbra, José Luís Carneiro estava acompanhado de Vítor Tito. Fonte da candidatura nega esta ligação, dizendo que a BBZ “não está a trabalhar com o José Luís Carneiro”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apoiantes de José Luís Carneiro ouvidos pelo Observador lamentam ainda a “campanha negra” do lado de Pedro Nuno Santos. “É de muito mau tom estar a relacionar algo que o Tony Carreira fez em homenagem à filha, que morreu na estrada, para o ataque político”, disse ao Observador um dos apoiantes de Carneiro. Em declarações, para a equipa da ANSR, Tony Carreira fala da filha para dizer: “Quem como eu sente essa não presença, percebe a importância do slogan”.

A campanha entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro tem subido de tom nos últimos dias, com acusações de parte a parte.

O Observador tentou contactar Porfírio Silva, o que não foi possível antes da saída deste artigo.