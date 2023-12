Carla Castro, atual deputada da Iniciativa Liberal e ex-candidata à liderança do partido, não vai nas listas de candidatos à Assembleia da República. O Observador sabe que a liberal recusou o lugar que lhe foi oferecido, a sétima posição com possibilidade da quinta, depois de em 2022 ter seguido em segundo lugar, logo depois de João Cotrim Figueiredo. “Fecha-se agora um ciclo”, afirmou a liberal, garantindo que continuará a ser liberal e “praticante do desassossego construtivo”.

A deputada liberal foi candidata à liderança da IL e perdeu para Rui Rocha, tendo conseguido 44% contra 51% do atual presidente do partido. Quatro meses após esse momento, Carla Castro abandonou a vice-presidência da bancada parlamentar dos liberais por considerar que os “cargos devem ter efetivo exercício dos mesmos” e que não estava a acontecer.

Na rede social X (antigo Twitter), Carla Castro partilhou a declaração que enviou ao Conselho Nacional da IL para dar conta da decisão de “não aceitar o convite” após ter demonstrado disponibilidade para se manter nas listas à Assembleia da República. A deputada confirmou que recebeu o convite do vice-presidente Ricardo Pais de Oliveira e explicou que o mesmo assentou na ideia de “ocupar o sétimo lugar, ‘eventualmente quinto ou sexto'”. “Decidi não aceitar o convite”, apontou.

Carla Castro disse ter exercido com “enorme honra” a função de deputada e fez questão de sublinhar que acredita numa “política resolutiva, orientada à ação”. e numa política baseada em princípios sólidos, com metas definidas, com uma perspetiva de serviço público e comprometida com a construção de um Portugal mais liberal.”

“Acredito na relação da política com a sociedade civil, não de uma forma desconectada e em bolha, mas trabalhando de forma agregadora e orientada às pessoas, a quem os deputados representam. Acredito que as mensagens políticas devem ter profundidade e serem mais que slogans ou soundbites. Acredito que a mensagem política não pode estar assente numa exibição de virtude”, reforçou a liberal.

Carla Castro destacou a necessidade de “saber falar com quem pensa diferente” e “com quem tem outras certezas e quer igualmente fazer a diferença”. “O discurso político agudizou-se e é preciso dentro e fora dos partidos e num espaço moderado, chegar a consensos e abrir pontes. A par de determinação e reformismo, defendo uma cultura de colaboração em detrimento de uma cultura de contestação”, acrescentou.

Recordando o percurso na política desde que entrou na IL, desde que estava no gabinete de João Cotrim Figueiredo até chegar a deputada, passando pela responsabilidade no gabinete de estudos do partido. Fugindo da ideia de “fazer balanço”, Carla Castro garantiu que “valeu a pena”. “Sou e continuarei a ser liberal, reformista e praticante do desassossego construtivo. Continuo economista, gestora, e eu própria. Fecha-se agora um ciclo, indo nos próximos tempos reequacionar o meu papel na vida política ativa”, escreveu, deixando em aberto o que fará no futuro.