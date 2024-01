Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

As forças armadas norte-americanas anunciaram esta quinta-feira terem atingido 14 mísseis dos houthis no Iémen, “para proteger” a navegação na região.

“Estes mísseis em plataformas de lançamento representavam uma ameaça imediata para os navios mercantes e para a marinha norte-americana na região e podiam ter sido disparados a qualquer momento”, escreveu o comandante militar os Estados Unidos no Médico Oriente (Centcom), num comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers

In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 18, 2024