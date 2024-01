Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia

Volodymyr Zelensky respondeu esta sexta-feira a Donald Trump e convidou o antigo Presidente norte-americano a visitar Kiev caso este consigo parar a guerra na Ucrânia em 24 horas.

Nos últimos dias, o candidato às primárias republicanas afirmou que poderia colocar um fim imediato à guerra, pedindo a Zelensky e Putin que concordassem num acordo, que seria intermediado por si, dado o “bom relacionamento” com os dois Presidentes.

Em resposta a essa declarações de Trump, o chefe de Estado ucraniano afirmou que o norte-americano é bem-vindo a visitá-lo na capital se “conseguir parar a guerra durante 24 horas”. Zelensky acrescentou, segundo o Politico, que quer conhecer a “fórmula” da paz, caso o antigo presidente norte-americano a conheça.

Estas declarações de Zelensky surgem à margem de uma entrevista ao canal britânico Channel 4 News, que vai para o ar esta sexta-feira. Noutro excerto divulgado nas redes sociais, o Presidente ucraniano recordou a ajuda fornecida pelos Estados Unidos à Ucrânia, frisando que aquele país pode “ajudar a vencer”. Zelensky disse ainda que não está preocupado com o desfecho do pacote de ajuda fornecido pelos EUA, que se encontra “bloqueado” no Congresso.

"They helped us a lot to stay and I think they could help us more to win."

President Zelenskyy talks to @MattFrei about US support for Ukraine during the war with Russia. pic.twitter.com/rtDb7yEEk1

January 19, 2024