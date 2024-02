“A jogar em casa” e em “forma”, a lembrar Jorge Jesus. Foi assim que Paulo Raimundo se apresentou durante a manhã numa arruada em Setúbal, cidade onde veio viver ainda novo com os pais e onde começou a trabalhar – primeiro como padeiro e carpinteiro, depois como animador cultural. O secretário-geral do PCP desceu as ruas transversais ao largo da Misericórdia sempre com uma pergunta na ponta da língua: “Posso deixar-lhe um folhetozinho da CDU, com os nossos candidatos e com as nossas propostas?” E muitas vezes não passava disso.

Entrou em cafés e lojas para distribuir panfletos brancos e verdes com as promessas eleitorais dos comunistas para a região. Seguiu a arruada com uma equipa reforçada, que entre as poucas dezenas de militantes e apoiantes, com bandeiras erguidas bem altas e cânticos na ponta da língua, contava também com Paula Santos e Bruno Dias (número 1 e 2 por Setúbal), Miguel Tiago (antigo deputado comunista, amigo e (camarada) de Raimundo há 30 anos) e André Martins (autarca de Setúbal eleito pela CDU). O objetivo era um só: mostrar que sabia jogar em casa.

“Estou em forma, pareço o Cristiano Ronaldo“, mas apressou-se a corrigir, não uma, mas duas vezes: “não! o JJ [Jacinto João]”, numa referência à antiga glória do Vitória de Setúbal. “Gosto mais disto do que dos debates”, ia confessando aos jornalistas que o seguiam na arruada em Setúbal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.