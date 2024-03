Mais Espanha, a mesma Inglaterra, nada de nada de Itália e Portugal. Os oitavos da Liga dos Campeões não trouxeram propriamente grandes surpresas em termos de apurados, exceção feita talvez à eliminatória mais equilibrada na capital espanhola entre Atl. Madrid e Inter que foi decidida apenas no desempate por grandes penalidades, mas mudaram o quadro dos oito melhores da Europa, com a Serie A a ser a principal “vítima” ao passar de três representantes para nenhum e a Primeira Liga a perder o seu representante (neste caso, o Benfica). Em contraponto, a La Liga beneficiou do “ressurgimento” do Barcelona para ser a prova com maior representação, mantendo-se também as duas equipas da Premier League e o “regressado” PSG.

Uma coisa era certa: quaisquer que fossem os cruzamentos nos quartos da competição, havia a certeza de quatro grandes jogos em perspetiva e a certeza de que pelo menos uma meia-final seria diferente em relação à última temporada pelas eliminações dos rivais de Milão, Inter e AC Milan. E se o B. Dortmund surgia como um potencial adversário “apetecível” para todos, Manchester City e Real Madrid eram aqueles a “evitar”.

Se na última meia-final tinha sido essa uma espécie de final antecipada, agora esse encontro grande aparece logo nos quartos, com os espanhóis a tentarem “vingar” a derrota sofrida na última temporada contra os ingleses e os citizens a quererem evitar o dissabor de 2021/22 quando foram afastados no prolongamento após dois golos sofridos nos derradeiros minutos. O vencedor irá depois enfrentar Arsenal ou Bayern, que se reencontram sete anos depois das duas goleadas por 5-1 dos germânicos nos oitavos. Ou seja, um pouco à semelhança do que aconteceu na última temporada, os teóricos favoritos caíram para o mesmo lado.

No quadro oposto, haverá um reencontro entre Barcelona e PSG depois da histórica remontada dos catalães nos oitavos de 2016/17 e da “vingança” dos franceses nos oitavos de 2020/21 com a particularidade de Luis Enrique, treinador dos portugueses Vitinha, Danilo, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, defrontar o ex-clube onde jogam agora João Cancelo e João Félix. Quem sair por cima dessa eliminatória terá depois pela frente Atl. Madrid e B. Dortmund, que se defrontam pela primeira vez na fase a eliminar da Champions. Os jogos serão realizados a 9/10 de abril, com a segunda mão dos quartos a ser jogada na semana seguinte.

Os quatro jogos dos quartos da Liga dos Campeões de 2023/24

Jogo 1: Arsenal (Inglaterra)-Bayern (Alemanha)

Arsenal (Inglaterra)-Bayern (Alemanha) Jogo 2: Atl. Madrid (Espanha)-B. Dortmund (Alemanha)

Atl. Madrid (Espanha)-B. Dortmund (Alemanha) Jogo 3: Real Madrid (Espanha)-Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)-Manchester City (Inglaterra) Jogo 4: PSG (França)-Barcelona (Espanha)

As meias-finais da Liga dos Campeões de 2023/24

Vencedor do jogo 2-vencedor do jogo 4

Vencedor do jogo 1-vencedor do jogo 3

Os oito apurados para os quartos da Liga dos Campeões de 2023/24