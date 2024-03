Em atualização

Uma ponte em Baltimore, no estado norte-americano de Maryland, desabou na madrugada desta terça-feira, depois de um navio de carga ter colidido com um dos seus pilares. O “colapso catastrófico” da ponte Francis Scott Key, assim descrito por Paul Wiedefeld, secretário de transportes da cidade, dificilmente poderia ter sido evitado depois de um choque de tal dimensão, diz ao Observador o Presidente da Assembleia Geral da Ordem dos Engenheiros da Região Norte. “Uma ponte daquelas, que tem um grande vão e pilares absolutamente fundamentais, não tem possibilidade de se manter numa situação destas. Cai um [pilar], caem os vizinhos, pelo menos. Isso é garantido”, refere o engenheiro civil António Adão da Fonseca.

A ponte norte-americana, com mais de 2600 metros de comprimento, desabou por volta das 1h28 locais (5h28 em Portugal continental) depois de o navio “Dali”, que partiu carregado do porto de Baltimore, ter embatido num dos seus pilares. Com cerca de 288 metros de comprimento e pouco mais de 48 metros de largura, transportava no momento do acidente 4.679 contentores, cerca de metade da sua capacidade máxima (10.000 contentores), segundo informou a empresa Maersk. As causas da colisão ainda estão por apurar, com as autoridades a indicar que os resultados preliminares da investigação apontam para um acidente — é já conhecido que os tripulantes emitiram um alerta “Mayday”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao Observador, o engenheiro António Adão da Fonseca diz ainda que as defesas da ponte, inaugurada na década de 1970, não seriam suficientes para lidar com um golpe de uma embarcação daquela dimensão e movimentando aquela massa. “Diria que teria para cima de 100 mil toneladas. É uma massa absolutamente brutal. É mais do que o peso da ponte inteira ou o equivalente, pelo menos”.

O engenheiro admite mesmo que, numa situação em tudo semelhante, uma ponte como a 25 de Abril ou a Vasco da Gama, em Lisboa, não resistisse, ainda que os seus pilares e fundações sejam “muito robustos”. “Em princípio, não temos barcos com essa dimensão ou com essa massa a deslocarem-se no Rio Tejo. Mas, se algum batesse na ponte do Tejo e, enfim, aí também depende da velocidade a que o navio circulasse, e se derrubasse um dos pilares, a ponte suspensa caía toda. Não há hipótese nenhuma”, refere.

Também questionado sobre a possibilidade de algo semelhante acontecer em Portugal, Armando Rito, engenheiro civil especialista em pontes e viadutos, alerta que as construções são pensadas para ser o mais resistentes possíveis, mas que “nunca podemos ter a certeza absoluta que não possa acontecer alguma coisa”.