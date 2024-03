Luís Montenegro está a poucas horas de entregar a Marcelo Rebelo de Sousa a lista dos ministros que vão compor o XXXIV Governo Constitucional. Neste momento, num processo que esteve sempre sob grande sigilo, não há ainda nenhuma confirmação sobre quem serão os futuros governantes. Todavia, há nomes vão sendo dados como tendo lugar cativo no futuro executivo.

António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, vai integrar o governo. Resta saber com detalhe a área que vai tutelar. Inicialmente, o homem que ajudou a coordenar grande parte do programa eleitoral da Aliança Democrática e as propostas que os sociais-democratas foram apresentado na oposição, era apontado como futuro ministro da Presidência; de acordo com as informações que vão circulando, no entanto, pode vir a ser ministro Adjunto de Luís Montenegro com a pasta dos fundos europeus.

Miguel Pinto Luz, igualmente vice-presidente do PSD e antigo número dois da Câmara Municipal de Cascais, também vai integrar o governo. Ainda que não exista qualquer confirmação oficial, é muito provável que venha a ocupar a pasta das Infraestruturas. Foi secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações durante o XX Governo Constitucional.

Depois existe o caso de Paulo Rangel. Houve sempre uma grande dúvida sobre se o primeiro vice-presidente do PSD iria integrar o futuro governo ou ficar reservado para o cargo de comissário europeu. Ao que tudo indica, poderá mesmo vir a ser ministro dos Negócios Estrangeiros.

Joaquim Miranda Sarmento será muito provavelmente o ministro das Finanças de Luís Montenegro. O ainda líder parlamentar social-democrata liderou sempre a bolsa de apostas — ainda que o nome de Paulo Macedo tenha chegado a circular –, mas os sinais (a escolha de Hugo Soares para a liderança da bancada, por exemplo, inviabiliza a continuidade de Sarmento na primeira linha do combate político) apontam todos no mesmo sentido: deve mesmo ser ele o escolhido para suceder a Fernando Medina.

Apesar de ter chegado à primeira liga como o “Centeno de Rui Rio”, o atual líder parlamentar do PSD colabora desde o início com Luís Montenegro, tendo sido o coordenador do programa eleitoral com que o presumível futuro primeiro-ministro se candidatou às diretas contra Jorge Moreira da Silva. Depois disso, foi escolhido para presidir à bancada de deputados e teve uma papel determinante no desenho do programa eleitoral da Aliança Democrática – de recordar que Miranda Sarmento foi ainda assessor económico no segundo mandato presidencial de Aníbal Cavaco Silva, figura que exerce uma enorme influência sobre Montenegro.

Ana Paula Martins, ex-presidente do conselho de administração do Hospital Santa Maria, antiga bastonária dos Farmacêuticos e terceira na lista de candidatos a deputados por Lisboa, será, ao que tudo indica, a nova ministra da Saúde. Era há muito um rumor nos bastidores dos sociais-democratas, ainda que o nome de Miguel Guimarães tenha chegado a circular, Montenegro terá mesmo optado por Ana Paula Martins.

Nuno Melo, líder do CDS, também vai integrar o futuro governo. Ainda não é clara, no entanto, a pasta que vai ocupar: alguns setores do partido entendiam que o democrata-cristão devia ocupar a pasta da Agricultura para reforçar a ligação a um eleitorado que sempre alimentou o CDS; mas, de acordo com as últimas informações repetidas por várias fontes dos dois partidos, Melo deve ocupar a pasta da Defesa — que nunca desapareceu da equação.

Pedro Reis, o antigo presidente da AICEP que Montenegro foi recuperar para ser coordenador do Movimento Acreditar, foi sempre apontado com insistência para a pasta da Economia. Nas últimas horas, é dado como praticamente certo no futuro governo da Aliança Democrática.