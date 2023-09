Fernando Medina não quis dizer — esta sexta-feira, quando questionado pelos jornalistas — se o excedente de 1,1% que ganhou no primeiro semestre significará um ‘brilharete’ no total do ano. Ou se, a manter-se na segunda metade, vai, antes, ser devolvido às famílias e empresas através de novas medidas, por exemplo, nos combustíveis. O ministro das Finanças volta a prometer prudência — para “não darmos nenhum passo atrás” — e recusa “gastar o que se tem e o que não se tem como se não houvesse amanhã”. Mas enquanto não revela o que vai fazer ao superavit provável de 2023, entre os economistas consultados pelo Observador há quem defenda que essa “folga” não deve ficar nos cofres. Pelo menos na totalidade.

No Programa de Estabilidade de abril, Medina inscreveu um défice de 0,4% para 2023, mas o saldo positivo da primeira metade do ano calculado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) pode trazer melhores notícias ao Governo. Aliás, seria preciso um trambolhão no segundo semestre para que esse valor se concretizasse. O Conselho das Finanças Públicas (CFP) atualizou, na quinta-feira, as projeções macroeconómicas, e o excedente que antes só admitia para 2024 já será possível este ano, nas contas da entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral. Isto sem novas medidas de política que pesem no lado da despesa, um cenário que não foi completamente descartado pelo Governo, que tem dito que atua quando considera necessário. Para o CFP, os dados atuais — que, admite, estão mergulhados em muitos riscos — permitem antever um excedente orçamental de 0,9% (mas pede cautela).

Medina não disse se acompanha esta projeção — pede que se espere três semanas, até à apresentação do Orçamento do Estado para 2024, altura em que terá uma “ideia mais concreta do que é que está a acontecer no segundo semestre” — nem prometeu um reforço de medidas com a ‘folga’ revelada pelo INE no primeiro semestre, de 1,1% (o maior num primeiro semestre desde, pelo menos, 1999). Na conferência de imprensa que convocou para comentar os dados das contas nacionais, mostrou cautela e nem quando foi questionado sobre o aumento recente dos preços dos combustíveis o ministro deu garantias de apoios. O que prometeu foi avaliar a situação para ter a certeza se as subidas recentes são “temporárias” ou, pior, “estruturais”. Apesar da folga orçamental que lhe deu o primeiro semestre, só neste segundo caso é que admitiu atuar. Mesmo embora Marcelo Rebelo de Sousa já tenha aumentado a pressão nesta matéria.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.