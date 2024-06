As certezas, as surpresas nas convocatórias e os nomes do futuro: os 10 jogadores a ter debaixo de olho no Euro-2024

Riccardo Calafiori (Itália)

Idade: 22 anos

22 anos Clube: Bolonha (Itália)

Bolonha (Itália) Internacionalizações: 1

Riccardo Calafiori parte para a Alemanha com a seleção que é campeã em título, mas poucas semanas depois da primeira internacionalização. Com experiência em praticamente todos os escalões jovens de Itália, incluindo os Sub-21, o central do Bolonha foi uma das novidades da lista de Luciano Spalletti e estreou-se com a camisola azzurri esta terça-feira e no particular contra a Turquia, onde foi suplente utilizado.

Aos 22 anos, Calafiori é um produto da formação da Roma e chegou a estar emprestado ao Génova antes de rumar à Suíça para representar o Basileia. Voltou a Itália no início da época para reforçar o Bolonha de Thiago Motta e foi um elemento fulcral da equipa que ficou no quinto lugar da Serie A e que conseguiu uma histórica qualificação para a Liga dos Campeões. Na retina ficou principalmente a recente exibição contra a Juventus, na penúltima jornada do Campeonato, onde marcou dois golos.