A herança não era propriamente fácil. Por um lado, Portugal vinha de uma participação olímpica aquém dos resultados habituais em relação ao atletismo, onde desde 1996 houve sempre uma qualquer medalha entre o ouro de Fernanda Ribeiro em Atlanta e o bronze em Sidney, a prata de Francis Obikwelu e o bronze de Rui Silva em Atenas e o ouro de Nelson Évora em Pequim. Por outro, chegava ao fim uma era de quase 20 anos de Fernando Mota. Foi neste contexto que Jorge Vieira assumiu o comando da Federação Portuguesa de Atletismo no final de 2012, passando de vice e responsável pelo Centro de Alto Rendimento para número 1 após vencer Leonel Carvalho nas eleições. Mais de uma década depois, já no seu terceiro e último mandato, a modalidade mudou mas as conquistas continuam a chegar em todas as grandes competições do plano internacional, desta vez com os melhores resultados de sempre nos Europeus de Pista Coberta.

Pedro Pablo Pichardo (triplo) e Auriol Dongmo (peso) revalidaram de forma inequívoca os títulos ganhos em 2021 em Torun, Patrícia Mamona fez a final condicionada por uma lesão contraída na qualificação e “trocou” o ouro da última edição pelo bronze mas houve mais resultados positivos entre a comitiva recorde com 22 elementos, entre os quartos lugares de Tiago Pereira e Jéssica Inchude (triplo), a quinta posição da estreante Arialis Martínez nos 60 metros onde se tornou a primeira a chegar à final e igualou o recorde de Lorene Bazolo, o sexto posto de Marta Pen (1.500 metros) e o oitavo lugar de Evelise Veiga (comprimento). Ao todo foram três medalhas, nove finais e uns inéditos 41 pontos na contabilidade por países. Próximo objetivo? Os Mundiais ao Ar Livre, em agosto em Budapeste. Meta a médio prazo? Os Jogos de Paris-2024.

Em 2012, Jorge Vieira falava do “momento mais difícil da vida”. “Temos motivos de preocupação pelos momentos difíceis que vamos enfrentar. O mundo e o país já não são os mesmos, o futuro não vai ser como até agora”, salientara no discurso de consagração após a primeira de três vitórias em eleições, a última das quais mais “apertada” em outubro de 2020 com António de Carvalho Nobre (34-25). “Temos uma estratégia que nos prepara para o futuro, precisamos que a Federação tenha outro arcaboiço organizativo para manter iguais sucessos aos já alcançados”, frisara, entre desafios financeiros e a necessidade de “gastar muita energia na procura de novos financiamentos”. Agora, em entrevista ao programa “Nem tudo o que vai à rede é bola” da Rádio Observador, o dirigente admite que existem carências de infraestruturas mas destaca os feitos que a modalidade continua a alcançar sendo também um exemplo para a sociedade de integração, como aconteceu antes com Francis Obikwelu e ocorre agora com Pedro Pablo Pichardo ou Auriol Dongmo.

