Quando, finalmente, teve alta, já com um ano, C. foi encaminhado para a Ajuda de Berço, criada em 1998 para acolher bebés como ele. É lá que vive há três meses, tempo insuficiente para apagar as marcas deixadas por um primeiro ano de vida em situação de internamento no hospital. E será exatamente por isso que nos pede colo.

“Este menino sofre de hospitalismo, um fenómeno estudado na Segunda Guerra Mundial com crianças e bebés deixados nos hospitais e nos orfanatos: com falta de colo, de carinho e de vinculação, desenvolvem uma série de problemas físicos e psicológicos, começam a embalar-se e a consolar-se a si próprias, é dramático”, explica a socióloga e diretora-geral da Ajuda de Berço. “Para além de não saber andar e de não ser seletivo nas pessoas com quem se vincula — ele vai com alegria para o colo de toda a gente porque foi assim que se habituou no hospital, que funciona por turnos e por onde passam enfermeiras, auxiliares, visitas e outros doentes a toda a hora —, abana-se, é uma espécie de autismo, de falta de estimulação. O abandono hospitalar causa outros problemas, é essencial que a criança que é abandonada só esteja no hospital o tempo necessário para fazer os tratamentos de que precisa.”

As mães que dão os filhos para adoção e as mães que “deixam de aparecer”

Quando, no mês passado, o país despertou para o drama do recém-nascido abandonado pela mãe num ecoponto em Lisboa, o responsável da unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital Dona Estefânia, para onde o bebé foi encaminhado, deu a entender que o caso não seria único e que existiriam nos hospitais portugueses várias crianças em situação de abandono, internadas por motivos de saúde desde o nascimento até atingirem a maioridade.