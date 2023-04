O Governo já prometeu aplicar IVA zero em 44 produtos alimentares, com o compromisso das cadeias de distribuição de fazerem repercutir a descida nos preços finais. Para já verifica-se, no cabaz do Observador, que os preços continuam a subir, mas, como é hábito, há sempre algum efeito das promoções indicadas.

Desde abril do ano passado, o Observador tem recolhido os preços de um conjunto de bens considerados essenciais — óleo alimentar, atum, farinha, arroz, massa, bolacha Maria, cereais Corn Flakes, leite, farinha láctea, maçãs, bacalhau, frango, feijão, ovos, açúcar, pão, papel higiénico e fraldas — que estão disponíveis nas lojas online de três cadeias: Pingo Doce, Continente e Auchan. O objetivo é acompanhar a evolução dos preços a cada mês e não comparar preços entre as lojas.

De qualquer forma, como se tem verificado todos os meses há um fator que influencia os preços mês após a mês — as promoções. Agora, vai passar a haver outro: o IVA zero em alguns produtos. E de acordo com o cabaz recolhido pelo Observador, há onze produtos dessa cesta que terão o imposto eliminado durante seis meses. A proposta de descida do IVA ainda está no Parlamento, mas o Governo fez saber que pretendia que entrasse em vigor em abril, mas já não ficaria a tempo da Páscoa.

