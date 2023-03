Um acordo assinado nas vésperas da Páscoa poderia fazer antever que o IVA zero chegaria ao borrego e ao cabrito. Não foi isso que aconteceu, apesar dos pedidos da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). A lista foi desenhada em exclusivo pelo Governo e pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), que cruzaram apenas duas variáveis: o que é mais saudável e o que é mais vendido. “Não é que o borrego e o cabrito não sejam saudáveis”, diz Luís Mira, diretor-geral da CAP, mas são carnes com picos de venda sazonais. E tudo o que é sazonal, nomeadamente frutas e legumes, ficou de fora. Tudo, menos o melão.

O peso do melão na alimentação das famílias no verão levou a que o fruto que já foi comparado pelo Presidente da República às medidas para a habitação fosse incluído no exclusivo cabaz de cinco frutas que vão ver o IVA espremido. Junta-se às omnipresentes maçãs, laranjas, peras e bananas. O cabrito e o borrego acabaram por ficar de fora, até porque o IVA zero já vai chegar às prateleiras depois da Páscoa. E isso foi tido em conta.

Esta foi apenas uma das muitas trocas de pedidos, exigências, cedências e sugestões que, no último fim de semana, marcaram os meandros das negociações do acordo para o IVA zero, que acabou por resultar num lista de 44 produtos. Negociações feitas de manhã à noite, sempre à distância, por email ou telefone. “Proposta para cá, contraproposta para lá. Foi um fim de semana intenso”, diz quem participou no processo. E por vezes tenso. Todas as partes estavam sob pressão.

