É uma história de “chantagem” e “manipulação”, que parece não ter fim à vista. De um lado Ursula von der Leyen, rosto de uma Europa afrontada que ainda se mentaliza para o “fim da abundância”, nas palavras do presidente francês, Emmanuel Macron. Do outro, Vladimir Putin, “czar” de um império de gás, petróleo e carvão que ameaça “congelar” um continente com 450 milhões de pessoas. O inverno está mesmo a chegar. A Europa garante que não vai entrar em hibernação.

Nas vésperas de mais um conselho europeu de ministros da Energia, que terá lugar esta sexta-feira, a timoneira da Comissão Europeia deu a conhecer as propostas de Bruxelas para enfrentar a crise energética. São cinco eixos de ação, para por em prática “de imediato”, com o objetivo de travar os preços “astronómicos” da energia na Europa, segundo Ursula von der Leyen.

