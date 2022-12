Os alertas relacionados com a pandemia de Covid-19 voltaram a soar. A China pôs fim às restrições e o número de infeções provocadas pelo vírus disparou nos últimos dias, os serviços de saúde estão a colapsar e o resto do mundo já começou a preparar novas medidas restritivas — com Itália, Reino Unido e Espanha a voltarem a impor a necessidade de um teste negativo para quem chega aos seus aeroportos proveniente da China.

A informação que chega da China é, no entanto, pouca. Os dados oficiais sobre a pandemia em território chinês deixaram de ser publicados, mas sabe-se que existe uma nova subvariante da Ómicron, a BF.7, que é mais transmissível e tem um período de incubação mais curto do que as subvariantes anteriores.

O que se sabe sobre os números da Covid-19 na China?

Sabe-se muito pouco sobre o número de infeções por Covid-19 na China, mas a situação não é, de todo, estável. A Comissão Nacional de Saúde chinesa deixou de atualizar o número de infeções diárias provocadas pela Covid-19 no último domingo, depois de ter abandonado a medida de testagem em massa. A contagem oficial aponta para cerca de cinco mil casos diários, mas a agência Bloomberg fala em 250 milhões de infeções só nas primeiras três semanas deste mês de dezembro.

