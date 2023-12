Daniel Adrião insiste na ideia de o PS ter um secretário-geral diferente do primeiro-ministro naquilo que chama de “liderança policéfala“. Em entrevista ao programa Sob Escuta, da Rádio Observador, o candidato à liderança do PS diz que “aconteceu a António Costa vários abusos de poder e desmandos”. Diz que o ainda primeiro-ministro teve o mérito de credibilizar o PS como “partido das contas certas“, mas acusa-o de ter perdido a oportunidade de ter um “ímpeto reformista” através da maioria absoluta.

O candidato à liderança do PS diz que o caso das gémeas tratadas no Santa Maria é um caso “claríssimo de interferência na administração” e que “obviamente que houve cunha”. Relativamente ao Presidente da República, Daniel Adrião diz que só houve uma “cooperação institucional tão grande que no primeiro mandato” porque Marcelo queria “garantir a sua reeleição”. Daí que, explica, tenha visto “com alguma perplexidade o entusiasmo pueril em dirigentes do PS relativamente à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.”

