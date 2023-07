A manhã ainda não começou para muitos e Maria está já a fazer deslizar peças brancas por um fio de algodão. Às 8h30, são seis as operárias na sala comprida da fábrica onde, em Fátima, são feitos todos os terços e as dezenas oficiais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023. É um ambiente muito diferente do que se viveu meses antes, quando a pandemia ameaçou muitos postos de trabalho. Nessa altura, Maria Oliveira foi uma das trabalhadoras que receou um despedimento.

Sentada na ponta da mesa, trabalha em silêncio com as restantes. Enquanto contam dezenas, a voz de Freddy Mercury faz-lhes companhia, vinda do “esqueleto” do rádio: “I feel like no one ever told the truth to me. About growing up and what a struggle it would be …”. Agora de mãos ocupadas, Maria já não pensa no receio que sentiu de perder o emprego. Desde que a fábrica Farup começou a produzir para a JMJ, o trabalho é muito e chega para todas. “Para nós foi muito bom. Até pensei que, como fui a última a entrar, poderia, se calhar, ter de me ir embora. Mas desde que foi anunciada a vinda do Papa notou-se que isto despertou. Temos sempre muito que fazer”, reconhece, enquanto vai adicionando contas ao terço inacabado.

Situada na Avenida dos Pastorinhos, por onde passam anualmente milhares de peregrinos que percorrem a Rota Carmelita em direção ao Santuário de Fátima, a fábrica de artigos religiosos foi, à semelhança de muitas outras, afetada pela quebra nos níveis de turismo durante a pandemia. Ao longo de vários meses viu-se obrigada a fechar portas e recorrer aos apoios do Estado, enquanto trabalhadores como Maria eram enviados para casa em layoff.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.