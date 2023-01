Enviado especial ao Vaticano

Quando Barbara, de 61 anos, saiu do interior da Basílica de São Pedro, no Vaticano, ao final da manhã desta terça-feira, não conseguiu encontrar as palavras certas para contar ao Observador o que tinha acabado de viver. “Não consigo”, admitiu. “Porque é cá dentro. É muito grande, muito forte, muito importante.” Natural de Legnica, na Polónia, Barbara já tinha passado por uma experiência semelhante em 2005, quando esteve em Roma para velar o corpo do seu compatriota João Paulo II. Desta vez, no velório do Papa emérito Bento XVI, que morreu no último sábado aos 95 anos de idade, passou pelo “mesmo sentimento” de quem perdeu “um irmão”. Mas há uma diferença: desta vez, não se trata apenas de mais um funeral de um Papa. É um funeral que ficará para a história como o ponto final da era dos dois papas a viver no Vaticano — ou como o ponto de partida para uma nova era em que a ideia de um “papa reformado”, que coexiste com o seu sucessor, deixará de ser assim tão exótica.

Algumas horas mais tarde, o Observador haveria de testemunhar o mesmo assombramento de entrar na maior igreja do mundo por estes dias. A enorme basílica a partir da qual o Papa comanda os destinos da Igreja Católica está despida e sem distrações. À entrada, a Pietà, de Michelangelo, uma das mais célebres esculturas do mundo, esconde-se atrás de umas discretas cortinas brancas, bem como o altar comemorativo de São João Paulo II.

Ao contrário do que acontece em dias normais, os visitantes não vagueiam sem destino pelo interior da basílica, apreciando as múltiplas obras de arte que ali vivem. Pelo contrário: no corredor central, duas extensas vedações de madeira delimitam o percurso que conduz os peregrinos desde a porta de entrada até ao corpo de Bento XVI, guardado em permanência por dois elementos da Guarda Suíça, a guarda pessoal do Papa. Há milhares de pessoas na fila, que se estende em torno da Praça de São Pedro, embora todos os visitantes com que o Observador falou esta terça-feira tenham garantido que demoraram menos de uma hora na visita, desde os controlos de segurança até à saída. Até à manhã de terça-feira, segundo as contas do Vaticano, mais de 100 mil pessoas já tinham passado por ali.

