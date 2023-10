O Governo fez uma cedência, ainda que parcial, à Confederação Empresarial de Portugal (CIP) ao isentar de IRS os lucros distribuídos aos trabalhadores. Mas mantém a tributação para os prémios de produtividade por desempenho, para os quais o PSD pedia uma isenção fiscal e contributiva. A proposta de Orçamento do Estado para 2024 clarifica, ainda, que apesar de os montantes da distribuição de dividendos ficarem isentos de IRS, vão ser considerados para efeitos de apuramento da taxa a aplicar aos restantes rendimentos. E isso pode significar o agravamento do imposto a pagar.

A isenção da distribuição de lucros — embora com limites — vai, em parte, ao encontro do que a CIP tinha reivindicado no “Pacto Social”, com 30 medidas, muitas das quais para o OE de 2024. Como o Observador escreveu, além da isenção de TSU (taxa social única), que já se aplica, a CIP queria a isenção de IRS das chamadas gratificações de balanço, ou seja, “os montantes atribuídos aos trabalhadores a título de participação nos lucros da empresa”. Mas desde que fossem alocados a um plano de reforma pública no regime público de capitalização (que permite descontar um valor todos os meses para a reforma).

