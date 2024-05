Entrevista a Fernando Alexandre sobre plano de emergência e acordo com docentes: "Não podemos andar aqui reféns de agendas de organizações"

Quantos vão ser beneficiados em parte por estarem no 8.º e 9.º escalão e quantos ficam de fora por estarem já no 10.º escalão?

Os que estão no 8.º e 9.º todos eles podem beneficiar. Temos os números rigorosos do número de professores que estão no 8.º e 9.º escalão e também no 10.º escalão. No 10 .º escalão, a 26/04/2024, estavam 13.368 professores. No 8.º escalão estavam 8.318 e no 9.º escalão estavam 7.891. E os docentes que estão no 8.º e 9.º podem progredir para o escalão subsequente. Obviamente os que estão no 10.º escalão, no topo da carreira, não podem.

A medida terá um custo total de 300 milhões ao ano. Como chegou a este montante em concreto?

É 300 milhões/ano no ano de 2027, em que é completada a recuperação. Vamos ter muitos destes docentes, que vão estar a recuperar tempo de serviço, que entretanto vão sair da carreira e deixam de ter custo. Este custo vai ser depois convertido para zero.

Coincidia com as contas feitas por alto durante a campanha?

Sim. Estão em grande medida alinhados com os custos anunciados no programa eleitoral da AD e que também constam do programa do Governo. Não há um desvio muito grande. Isto depois tem a sua complexidade, é um número muito grande de professores e os valores exatos podem ter uma variação. Mas o custo para o Estado dos 300 milhões de euros após a recuperação total do tempo de serviço que ocorrerá em 2027, estará na ordem dos 300 milhões de euros.